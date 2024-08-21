ما هي خطورة إرسال السيرة الذاتية لجروبات الواتساب للبحث عن عمل؟.. مستشار أمني يُجيب

وفي التفاصيل: أوضح "الرميح" لـ"سبق" أنّه من أخطر هذه الجرائم التي تحصل أن يكون الشخص مشتركًا مع مجموعات من الأصدقاء والزملاء والمعارف إلكترونيًّا أو في مجموعات إلكترونية ولا يعرف الغالبية فيهم، فبعد دعوة إلكترونية تلقاها انضمّ لها، وقد يكون بينهم محتال، وكثير من هؤلاء المحتالين يدّعون أنهم يستطيعون توظيف العاطلين عن العمل، ويطلب منهم إرسال السيرة الذاتية وفي الغالب السيرة الذاتية تحمل رقم الهوية والاسم والعنوان، وغيرها من المعلومات الخاصة، وللأسف الشديد هناك عصابات دولية محترفة تأخذ هذه السير إما تبيعها لشركات توظيف وهمية وتقوم الشركة بالاتصال على هذا الشخص العاطل عن العمل وإيهامه ان لديه فرصة عمل وفرصة وظيفية، ويطلب منه تحويل مبلغ معين لإكمال الإجراءات، وأحيانًا يرسل له أنه تم تعيينه في الشركة الفلانية ومطالبته بإرسال رقم الحساب البنكي.