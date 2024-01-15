فريدة واستثنائية.. ما التقنيات الإنشائية التي سيزود بها إستاد الأمير محمد بن سلمان؟

وسيزود الإستاد بتقنيات فريدة واستثنائية غير مسبوقة، تتيح له التكيف والتغير مع نوع الرياضة أو النشاط الذي يمارس فيه، ومن هذه التقنيات، تقنية تحريك الأسقف والأرضيات، فالإستاد سيكون الملعب الوحيد في العالم الذي يجمع حائطًا وسقفًا وأرضية، قابلة للسحب، وتتيح هذه التقنية القدرة على تغيير شكل الملعب في وقت قياسي.