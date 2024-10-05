إصدارُ التصريح ضرورةٌ.. "الحج": 4 خطوات تسهّل على المعتمرين أداءَ النُّسُك

أكّدت وزارة الحج والعمرة أن أداء المناسك بيُسر يتوقّف على التزام المعتمرين بالنظام، وإصدار تصريح العمرة قبل القدوم.
وقالت الوزارة تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق : إن إصدار تصريح العمرة قبل القدوم، وتجنب الأوقات الأكثر ازدحامًا؛ تسهّلان من أداء المناسك.
وحثّت الحجُّ في إنفوجراف توعوي لها، على ضرورة الالتزام بالوقت والتاريخ المحددين بالتصريح، وإبرازه عند الدخول للمسجد الحرام.
وأضافت: في حال كان هناك تخوُّف من التأخير عن الموعد المحدد؛ يمكن إلغاء التصريح وإصدار آخر بسهولة.
وكانت الوزارة أكّدت في وقت سابق أن استخراج تصريح العمرة قبل الحضور له 4 فوائد، تتمثّل في "تفادي الأوقات المزدحمة، والتعاون على النظام، ودخول المسجد الحرام بيسرٍ، وأداء المناسك بطمأنينة".