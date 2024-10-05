إصدارُ التصريح ضرورةٌ.. "الحج": 4 خطوات تسهّل على المعتمرين أداءَ النُّسُك

وكانت الوزارة أكّدت في وقت سابق أن استخراج تصريح العمرة قبل الحضور له 4 فوائد، تتمثّل في "تفادي الأوقات المزدحمة، والتعاون على النظام، ودخول المسجد الحرام بيسرٍ، وأداء المناسك بطمأنينة".