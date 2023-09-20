اليوم الوطني.. "غرفة القصيم" تقدم سيارتين لجمهور ديربي التعاون والرائد

أعلنت الغرفةُ التجارية بمنطقة القصيم في مدينة بريدة عن تقديم سيارتين هديتين لجمهور مباراة ناديَي التعاون والرائد، ضمن مباريات الجولة السابعة "جولة نحلم ونحقق" من دوري روشن للمحترفين، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 93 بتبرع شخصي من رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد.
وسيتمّ السحب على السيارتين بين شوطَي المباراة التي ستُقام في تمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بمدينة بريدة.
وأكّد أمينُ عام غرفة القصيم محمد الحنايا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المسؤوليات والأدوار الوطنية للغرفة، معتبرًا ذلك رسالة يعتزّ بها الجميع إزاء هذه المناسبة الوطنية الخالدة والملهمة.
وأعرب الحنايا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الحميد، الذي تكفّل بقيمة الهدية من حسابه الشخصي؛ استمرارًا لمبادراته الداعمة والمؤثّرة في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية، مثمنًا لمجلس إدارة الغرفة بكافة أعضائه مواقفَهم الوطنية المشرفة وحرصهم الكبير على حضور وتفاعل الغرفة في فعاليات ومناسبات المنطقة.
وبيّن الحنايا أنّه سيتمّ خلال مباراة قطبي القصيم توزيعُ عشرة آلاف علم للمملكة، وشالات ومقتنيات تذكارية ووطنية، إضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات التي ستنفذها الغرفة.