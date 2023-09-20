اليوم الوطني.. "غرفة القصيم" تقدم سيارتين لجمهور ديربي التعاون والرائد

وأعرب الحنايا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الحميد، الذي تكفّل بقيمة الهدية من حسابه الشخصي؛ استمرارًا لمبادراته الداعمة والمؤثّرة في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية، مثمنًا لمجلس إدارة الغرفة بكافة أعضائه مواقفَهم الوطنية المشرفة وحرصهم الكبير على حضور وتفاعل الغرفة في فعاليات ومناسبات المنطقة.