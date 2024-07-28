"العجمي": فوضى في الحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن وترامب المستفيد الأكبر

وتابع: تتمثل قوة ترمب في قاعدته الانتخابية المخلصة وقدرته على تحفيزها للخروج والتصويت، حيث تظل شعبيته قوية بين الفئات المحافظة والجمهوريين. في المقابل، تتمتع هاريس بدعم قوي بين الناخبين الشباب والأقليات، وتستفيد من عدم شعبية ترمب لدى بعض الفئات، بالإضافة إلى إمكانية استفادتها من أخطاء ترمب المحتملة وسلوكياته المثيرة للجدل. العوامل الحاسمة في هذه الانتخابات تشمل التطورات السياسية والاقتصادية القادمة وكيفية استجابة المرشحين لها، حيث يمكن لأي تغيير كبير في السياسات أو الأحداث الدولية أن يؤثر بشكل كبير على توجهات الناخبين.