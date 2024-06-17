إحباط تهريب 466 ذبيحة فاسدة ورصد 102 مسلخ عشوائي في جدة

وأتلفت كل من بلديات الجنوب – أم السلم – بريمان – طيبة بالتعاون مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام خلال اليوم الأول 448 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من خلال نقاط التفتيش الـ 5 المنتشرة على مداخل المحافظة، واحتجزت الأمانة بمشاركة الجهات الأمنية 47 مركبة تقل أضاحي بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.