محليات

إحباط تهريب 466 ذبيحة فاسدة ورصد 102 مسلخ عشوائي في جدة

ضمن جهود حماية سلامة الغذاء والتصدي لمحاولات نقل اللحوم الفاسدة
أمانة جدة
أمانة جدة

أحبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 466 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى جدة.

وأتلفت كل من بلديات الجنوب – أم السلم – بريمان – طيبة بالتعاون مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام خلال اليوم الأول 448 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من خلال نقاط التفتيش الـ 5 المنتشرة على مداخل المحافظة، واحتجزت الأمانة بمشاركة الجهات الأمنية 47 مركبة تقل أضاحي بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وفي السياق ذاته، أزالت الأمانة 58 من الحظائر المخالفة، و102 مسلخ عشوائي تمارس ذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات النظافة ولا تتبع وسائل السلامة الصحية الذبح.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر.

جدة
أمانة جدة
عيد الأضحى المبارك
مسالخ عشوائية

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