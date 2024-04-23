محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 12 مخالفاً لتهريبهم 180 كجم قات في قطاع الدائر

استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على 12 مخالفاً لتهريبهم 180 كجم قات في قطاع الدائر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (180) كيلوجراماً من نبات القات المخدّر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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