إغلاق مؤقت لطريق "السبيل" بمكة لاستكمال تقاطع الدائري الرابع

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة، عن إغلاق المنحدر الرابط من طريق الملك فيصل (السبيل) إلى الطريق الدائري الرابع، بالإضافة إلى إغلاق الجزء المتعارض مع طريق حسين سرحان، وذلك ضمن أعمال مشروع تقاطع السبيل مع الدائري الرابع.
وأكّدت الهيئة في بيانها أنّها تواصل، بالتعاون مع شركائها في مرور العاصمة المقدسة، تنفيذ مشاريع تُسهِم في تسهيل التنقّل، واختصار المسافات داخل مكة المكرمة، ضمن خطة تطوير شاملة للتقاطعات والمحاور الحيوية.
وأوضحت أنّ الحركة المرورية للمتجهين نحو المدينة المنورة تمّ تحويلها عبر المسارات البديلة المتاحة في موقع التقاطع، فيما تمّ توجيه المركبات المتجهة إلى جراج المعيصم عبر الطرق المحلية المجاورة لقصر الشموخ، وفق المخطط المعتمد.