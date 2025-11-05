إغلاق مؤقت لطريق "السبيل" بمكة لاستكمال تقاطع الدائري الرابع

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة، عن إغلاق المنحدر الرابط من طريق الملك فيصل (السبيل) إلى الطريق الدائري الرابع، بالإضافة إلى إغلاق الجزء المتعارض مع طريق حسين سرحان، وذلك ضمن أعمال مشروع تقاطع السبيل مع الدائري الرابع.