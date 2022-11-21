بالفيديو.. رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية يشكر المملكة.. ويشيد بتميز "سبق"

وكانت صحيفة "سبق" قد شاركت عبر موفدها الزميل عبدالله العنزي في تغطية المؤتمر ورصد جلساته ووقائعه، وساهمت في نشر 20 خبراً صحفيًا إلى جانب التغريدات التي حققت مشاهدات عالية، وذلك في إطار رسالتها الإعلامية لإبراز الجهود التي تدعو لنشر ثقافة التسامح والتصدي للكراهية .