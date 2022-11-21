بالفيديو.. رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية يشكر المملكة.. ويشيد بتميز "سبق"
قدّم رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الدكتور أحمد بن علي الصيفي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على عنايتهما ودعمهما المتواصل لمسلمي أمريكا اللاتينية، منوهًا بالتغطية الإعلامية المتميزة لصحيفة "سبق" في نقل أحداث ووقائع المؤتمر وجلساته .
جاء ذلك في مقطع فيديو للشيخ أحمد الصيفي، أكد خلاله أن التغطية الإعلامية للإعلام السعودي ساهمت في إنجاح المؤتمر الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي عقد بعنوان "مواجهة الكراهية".
وكانت صحيفة "سبق" قد شاركت عبر موفدها الزميل عبدالله العنزي في تغطية المؤتمر ورصد جلساته ووقائعه، وساهمت في نشر 20 خبراً صحفيًا إلى جانب التغريدات التي حققت مشاهدات عالية، وذلك في إطار رسالتها الإعلامية لإبراز الجهود التي تدعو لنشر ثقافة التسامح والتصدي للكراهية .