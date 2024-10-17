انفصالية وامتزاجية.. "الزعاق": المواسم قسمان لكل منهما خصائصه المناخية

وأضاف "الزعاق" أن المواسم الانفصالية هي التي ننتقل خلالها من فصل إلى آخر، ولهذا التغيرات المناخية بها متسارعة ومتقاربة وعلى مدار الساعة، و"المواسم الامتزاجية" هي التي يتم الانتقال فيها من موسم إلى آخر داخل الفصل الواحد، فآخر سهيل وأول الوسم أجواء متشابهة، وآخر الوسم وأول المربعانية كذلك متشابهة.