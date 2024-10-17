انفصالية وامتزاجية.. "الزعاق": المواسم قسمان لكل منهما خصائصه المناخية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن المواسم تنقسم إلى قسمين: "انفصالية وامتزاجية".
وأضاف "الزعاق" أن المواسم الانفصالية هي التي ننتقل خلالها من فصل إلى آخر، ولهذا التغيرات المناخية بها متسارعة ومتقاربة وعلى مدار الساعة، و"المواسم الامتزاجية" هي التي يتم الانتقال فيها من موسم إلى آخر داخل الفصل الواحد، فآخر سهيل وأول الوسم أجواء متشابهة، وآخر الوسم وأول المربعانية كذلك متشابهة.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس": إذا نزل مطر في آخر سهيل فإنه منبت لكل شيء والفقع الزبيدي، وإذا نزل بآخر الوسم وأول المربعانية فإنه ينبت كل شيء والفقع الخلاسي، وإذا نزل خلال موسم الوسم فإنه ينبت كل شيء وجميع أنواع الفقع.