"البنيان" يهنئ القيادة بحصول الجامعات السعودية على تصنيفات متقدمة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًّا

وقد حقّقت جامعة الملك سعود المرتبة 90 عالميًّا في التصنيف العالمي، متجاوزة المستهدف لمؤشر برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030، كما سجلت الجامعات السعودية وجودها في تصنيف شنغهاي ضمن أفضل 1000 جامعة للعام 2024؛ حيث حققت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مراكز من 201- 300، وسجلت جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن مركزًا من 301-400، وجاءت جامعة الملك خالد وجامعة الطائف في المراكز من 401-500، في حين حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مركز 601-700، وحققت الجامعات الثلاث، وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة القصيم وجامعة أم القرى مركز 701-800، وحلت جامعة الملك فيصل مركز 801-900، وجاءت جامعة جازان في المركز 901-1000 في التصنيف.