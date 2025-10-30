ويستمر حتى ٢٩ شعبان ١٤٤٧هـ.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض .. الأحد القادم

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن العمل بالدوام الشتوي سيستمر حتى ٢٩ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٦م، ليبدأ بعده تطبيق توقيت الدوام في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الإدارة اعتمدت مسبقًا مواعيد الدوام المدرسي للعام الدراسي الحالي (١٤٤٧ – ١٤٤٨هـ) لتشمل فترات الدوام الصيفي والشتوي ودوام شهر رمضان. وأكد الثميري أن تحديد مواعيد الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى يهدف إلى تنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع ظروف الطقس وضمان انضباط العملية التعليمية، متمنيًا لجميع منسوبي المدارس والطلاب والطالبات فصلًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميّز.