لتسهيل الاستيراد للأفراد.. "المواصفات" تتيح مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن

وتهدف المواصفات السعودية من هذا القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة، حيث تقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن مما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.