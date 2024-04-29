لتسهيل الاستيراد للأفراد.. "المواصفات" تتيح مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إتاحة إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للمملكة للأفراد عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر، وذلك بداية من 24 ذي الحجة 1445هـ الموافق 30 يونيو 2024 ضمن جهودها لتيسير إجراءات استيراد المركبات.
وتهدف المواصفات السعودية من هذا القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة، حيث تقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن مما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.
وأوضحت المواصفات أن مطابقة المركبات المستعملة، سوف تتم في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة، من خلال جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة، داعيةً الأفراد المستوردين للمركبات المستعملة لضرورة إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة سابر قبل شحنها للمملكة.
وبيّنت أنه بإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر: (saber.sa) وتسجيل الدخول، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، ودفع تكاليف الطلب، واختيار جهة التفتيش، وستقوم جهة التفتيش بالإجراءات المتبعة وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.
كما تقدم المواصفات السعودية لجميع المستفيدين خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني eCare@saber.sa.