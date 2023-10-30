"إياد القرعاوي": حوافز للمستثمرين في قطاع التعليم.. وهذه أبرز الفرص

أكد القرعاوي في اللقاء الذي حضرته "سبق" أن التوجه الجديد من الوزارة يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الأعمال التعليمية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة من خلال الحوافز التي تقدمها وزارة التعليم للمستثمرين في القطاع التعليمي مثل إنشاء مجلس استشاري يشارك فيه مستثمرون في القطاع، مما يضمن قرب المستثمرين من المسؤولين وتسهيل التواصل بينهم وبين الوزارة. كما أشار إلى وجود المركز السعودي للأعمال لتسهيل إجراءات المستثمرين وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لهم.