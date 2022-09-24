تركي آل الشيخ يطلق برنامج سعودي آيدول بالشراكة مع مجموعة MBC

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ البرنامج السعودي الأول من نوعه "سعودي إيدول"، والذي سيضم في لجنة التحكيم كل من الفنان أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.