تركي آل الشيخ يطلق برنامج سعودي آيدول بالشراكة مع مجموعة MBC

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ البرنامج السعودي الأول من نوعه "سعودي إيدول"، والذي سيضم في لجنة التحكيم كل من الفنان أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.
وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة، والتي ستبدأ في 11 يناير 2023.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات بين الطرفين، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.