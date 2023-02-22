ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

وقال في برقية بعثها لسمو ولي العهد: أتوجه إلى سموكم بأحرّ التهاني والتبريكات، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.