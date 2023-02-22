ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

هنّأ الملكُ محمد السادس ملك المملكة المغربية، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.
كما هنّأ الملكُ محمد السادس، صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال في برقية بعثها لسمو ولي العهد: أتوجه إلى سموكم بأحرّ التهاني والتبريكات، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.