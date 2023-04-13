"الموارد البشرية": بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50 % من عقود الموظفين

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قِبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقًا من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.