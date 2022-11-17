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رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس يون يُجري محادثات مع ولي العهد ويقيم مأدبة غداء على شرفه

تبحث التعاون الثنائي في المجالات المختلفة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-
محمد صُبح
محمد صُبح

أعلن المكتب الرئاسي في سيول، أن الرئيس يون سيوك- يول، سيُجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويقيم مأدبة غداء على شرفه، اليوم (الخميس).

ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" عن المكتب الرئاسي، أن الرئيس يون والأمير محمد بن سلمان، سيناقشان سبل التعاون الثنائي في المجالات المختلفة؛ منها: تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن مثل مدينة نيوم في السعودية، إلى الطاقة النووية وصناعة الدفاع، وغيرها.

وكان مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي قد ذكر للصحفيين أمس، أن أجندة وجدول أعمال اللقاء مع الأمير بن سلمان غير محددة حاليًا، وأن اللقاء سيكون على شكل محادثات تتسم بالحرية والصراحة.

يون سيوك يول
الأمير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان في شرق آسيا 2022
ولي العهد في كوريا 2022

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