رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس يون يُجري محادثات مع ولي العهد ويقيم مأدبة غداء على شرفه

وكان مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي قد ذكر للصحفيين أمس، أن أجندة وجدول أعمال اللقاء مع الأمير بن سلمان غير محددة حاليًا، وأن اللقاء سيكون على شكل محادثات تتسم بالحرية والصراحة.