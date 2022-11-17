رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس يون يُجري محادثات مع ولي العهد ويقيم مأدبة غداء على شرفه

أعلن المكتب الرئاسي في سيول، أن الرئيس يون سيوك- يول، سيُجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويقيم مأدبة غداء على شرفه، اليوم (الخميس).
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" عن المكتب الرئاسي، أن الرئيس يون والأمير محمد بن سلمان، سيناقشان سبل التعاون الثنائي في المجالات المختلفة؛ منها: تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن مثل مدينة نيوم في السعودية، إلى الطاقة النووية وصناعة الدفاع، وغيرها.
وكان مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي قد ذكر للصحفيين أمس، أن أجندة وجدول أعمال اللقاء مع الأمير بن سلمان غير محددة حاليًا، وأن اللقاء سيكون على شكل محادثات تتسم بالحرية والصراحة.