صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

وثمّن الدعمَ الكبير والمتواصل الذي تلقاه وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي والتصدي للكراهية والغلو والتطرف؛ داعيًا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على ما قدموه ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين ووحدة صفهم واجتماع كلمتهم، وأن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء، وأن يتقبل من المعتمرين عمرتهم، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.