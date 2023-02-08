جلسة بعنوان "بداية عصر جديد في البرمجيات السحابية".. ضمن مؤتمر "ليب 23"

شهد مؤتمر "ليب 23" في يومه الثالث، عقد جلسة خاصة تتناول بداية عصر جديد في مجال البرمجيات السحابية، وذلك في جلسة حوارية شارك بها الرئيس التنفيذي لـ"VMWare" المهندس سوميت داون - الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات السحابية ومحاكاة أنظمة التشغيل.
وأشاد "داون" بالتقدم الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة المملكة العربية السعودية التي قدمت نموذجًا لافتًا في تبني الرقمنة بفضل رؤية 2030 التي جعلت التحول الرقمي أساس التنمية المستدامة.
ولفت إلى حجم الإنفاق الذي شهدته النسخة الحالية من المؤتمر التقني الدولي ليب 2023 من خلال الاستثمارات الكبيرة والشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية، مما يؤكد قوة هذه المنصة وقدرتها على تسريع الابتكار من خلال توفير البنية السحابية الآمنة، ومن ثمَ تقديم الخدمات والحلول الذكية ودعم الإبداع والابتكار.
وشدد على ضرورة تبنّي فكرة السحابة العامة وحمايتها؛ لضمان حفظ المعلومات والبيانات في بيئة آمنة، والاعتماد على التخطيط الذكي وتبني نموذج الاتساق وإدارة الأعمال.
ودعا "داون" إلى توفير بنية تتسم بالرشاقة والمرونة لتلبية المتطلبات التي تتغير باستمرار بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي ونظم تعليم الآلة والحوكمة، إضافة لبناء الشراكات مع مقدمي الخدمات السحابية.
وعدّ إدارة تلك البنية تعتمد على التسلح اللازم بالخبرات والمهارات الداعمة لإدارة التطبيقات والتقنيات الذكية من خلال ترسيخ نهج إداري فعال يسهم في مزيد من التمكين لعصر السحابة.
وأضاف: النموذج الذي تبنّته المملكة من خلال الرؤية الطموحة يعد الأفضل من بين النماذج العالمية، حيث توفرت القيادة الملهمة وفريق العمل المتسق مع الوسائل والأدوات التي تحقق مستهدفات تلك الرؤية، بالاستفادة مما يتحلّى به هذا الفريق من المعرفة والمرونة والحوكمة.
وأشار "داون" إلى أن هذه العناصر مجتمعة تجعل من المملكة الشريك المناسب لتوفير البيئة السحابية الآمنة، وقيادة الاتجاهات الحديثة في نواحي تسريع الابتكار وتوفير أنظمة تشغيل تتوافق مع التقنيات الرقمية، التي تضمن استمرارية الأعمال، وتسمح بتقديم الخدمات الذكية للمواطنين.
واستضاف مؤتمر "ليب 23" في جلسات اليوم الثالث، نجم كرة القدم والمستثمر التقني تيري هنري، في جلسة خاصة تحت عنوان "لا مكان للكراهية في العوالم الجديدة"، حيث تحدث عن العنصرية ونشر الكراهية والتعصب بوصفهما سلوكًا مشينًا يؤثر على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص.