جلسة بعنوان "بداية عصر جديد في البرمجيات السحابية".. ضمن مؤتمر "ليب 23"

واستضاف مؤتمر "ليب 23" في جلسات اليوم الثالث، نجم كرة القدم والمستثمر التقني تيري هنري، في جلسة خاصة تحت عنوان "لا مكان للكراهية في العوالم الجديدة"، حيث تحدث عن العنصرية ونشر الكراهية والتعصب بوصفهما سلوكًا مشينًا يؤثر على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص.