تعرف على خطوات إضافة بيانات العنوان الوطني في "حساب المواطن"

وأردف البرنامج: بعد ذلك يمكن للمستفيد جلب بيانات العنوان الوطني آليًا بعد النقر على زر "استرجاع العنوان الوطني"، كما يمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي ثم الضغط على أيقونة حفظ.