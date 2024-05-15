محليات
تعرف على خطوات إضافة بيانات العنوان الوطني في "حساب المواطن"
يمكن للمستفيد جلب البيانات آليًا بعد نقر زر "استرجاع العنوان الوطني"
استعرض برنامج "حساب المواطن" الخطوات اللازمة لإضافة بيانات العنوان الوطني في برنامج "حساب المواطن".
وقال البرنامج: إن الخطوات تتضمن الدخول على ملف المستفيد واختيار خانة العنوان.
وأضاف: الخطوة الثانية هي اختيار نوع وحالة السكن.
وأردف البرنامج: بعد ذلك يمكن للمستفيد جلب بيانات العنوان الوطني آليًا بعد النقر على زر "استرجاع العنوان الوطني"، كما يمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي ثم الضغط على أيقونة حفظ.