إطلاق النسخة الرابعة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي
أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع، قلادة المؤسسة لأفضل عمل تطوعي في نسختها الرابعة، والتي ستكون على مستوى العالم للسنة الثانية وفي نسختها الرابعة، حيث بدأ التسجيل للمشروعات المشاركة في 05 من يوليو 2022 ويستمر إلى 15 أغسطس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.
وتُقام القلادة برعاية جامعة الدول العربية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عبر المكتب الإقليمي في جمهورية مصر العربية.
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن الجائزة العالمية تأتي ضمن أهداف ورؤية المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي في الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وتحفيز المتطوعين على الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن قلادة المؤسسة في نسختها السابقة لاقت أصداءً عالمية إيجابية في أوساط مؤسسات العمل الإنساني والخيري والمنظمات الدولية المختصة في تنمية وتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما حصلت على تفاعل من العديد من المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية مع مخرجات هذه القلادة بالقائمين عليها باشتراك مؤسسات ومنظمات عالمية وأممية وإقرار عالمية الجائزة لأن تكون على مستوى دول العالم.
وقال الدكتور الأنصاري إن المتتبع لمسيرة القلادة يدرك تمامًا أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية دائمًا ما تطرح أفكارًا جديدة لاستدامة الجائزة ومواكبتها للمتغيرات العالمية، وتعد النسخة الرابعة من الجائزة تحفيزًا جديدًا للمتطوعين وتحديًا أمامهم يتمثل في تقديم أفكار ومشروعات ترتبط بأهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد جائحة كورونا برؤية شبابية.
وأشار إلى أن الشراكة القوية التي تجمع بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية والاتحاد العربي للتطوع وشركاء القلادة عززت من مكانة الجائزة على المستوى العالمي وأسهمت في إيصالها لعدد كبير من المتطوعين في مختلف الدول، ولضمان النجاح في هذه النسخة سيتم التوسع مع عددٍ من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.