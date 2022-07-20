إطلاق النسخة الرابعة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع، قلادة المؤسسة لأفضل عمل تطوعي في نسختها الرابعة، والتي ستكون على مستوى العالم للسنة الثانية وفي نسختها الرابعة، حيث بدأ التسجيل للمشروعات المشاركة في 05 من يوليو 2022 ويستمر إلى 15 أغسطس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.