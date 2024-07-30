لا تفرحوا برخص الأسعار مؤقتاً.. "السليمان": لهذه الأسباب المستهلك خاسر في حروب خفض الأسعار بين التجار

ويحذر "السليمان" من رخص أسعار مؤقت يتبعه غلاء دائم، ويقول: "كثيرون لا يعرفون أن رخص الأسعار في صراع المنافسة ليس دليلاً صحياً، فهو مؤقت ويتحمله التاجر الأقوى بسعر أقل من التكلفة لفترة زمنية معينة لا يحتملها منافسوه، كما أنه لن يواصله بمجرد تحقيق الهدف من إخراج منافسيه أو إخضاعهم لتحكمه بالسوق، فهو لا يقوم بعمل خيري حتى يواصل البيع بخسارة وفي النهاية سيعود لرفع أسعاره، وربما أعلى مما كانت عليه قبل خفضها بهدف تعويض ما خسره!".