فريق برمجي سعودي يتوج في المسابقة الإفريقية العربية لشباب الجامعات ويتأهل للنسخة العالمية ICPC2023

ويأتي تأهل فريق KFUPM 1 من أصل 121 فريقًا مشاركًا، تمثل جامعات عربية وإفريقية متأهلة على مستواها الوطني، حيث جاءت مشاركة المملكة التي تعد الأولى من نوعها في المسابقة الإفريقية والعربية لشباب الجامعات، بـِ 12 فريقًا، تتضمن 36 طالبًا وطالبة من أبناء وبنات الوطن، يمثلون ست جامعات وطنية وهي جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة حفر الباطن، جامعة المجمعة، جامعة الملك خالد، جامعة الملك سعود، وجاءت مشاركة الفرق السعودية في هذه النسخة المتقدمة بعد النجاح اللافت الذي حققته في المسابقة السعودية للبرمجة لطلبة الجامعات «Saudi Collegiate Programming Contest»، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع عددٍ من الجهات التعليمية وذات الصلة.