ارتفاع أسعار المساكن يُحرّك "الشورى".. ويدفع مهتمين للمطالبة بخفض الاستقطاع لـ45%

وجاء تحرك المجلس في الوقت الذي يرى فيه مهتمون بالسوق العقاري ضرورة إيجاد حلول جذرية، تكمن في كبح الأسعار، وإعادتها إلى التوازن، من أبرزها خفض نِسب الاستقطاع من الراتب في التمويل العقاري من 65% إلى 45%، وذلك بإعادة النظر في المادة الـ15 من مبادئ تمويل الأفراد من قِبل البنك المركزي، بجانب التوسع في رسوم الأراضي البيضاء، مع شمول المساحات الصغير، وفرض رسوم على المساكن الخالية المعدة للبيع؛ لمنع الاكتناز بحجة "لا تأكل ولا تشرب"، إضافة إلى ضخ المزيد من الأراضي المطورة والمشاريع.