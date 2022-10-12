المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي

يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ويستعرض المركز أمام زواره في المعرض مبادرة مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وهي واحدة من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي نفذتها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وأهم الحلول التقنية للإسهام في كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم مؤشر التنافسية العالمي، من خلال توحيد غرف العمليات في مكان واحد، لخدمة شرائح المجتمع كافة بسرعة استجابة للمكالمات وترحيلها للجهات المختصة، وتنسيق الجهود في معالجة الحوادث اليومية أو المتطورة وكذلك المناسبات والأحداث المهمة، ونظام آلي لتبادل المعلومات والإحصاءات.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي بخمسة محاور شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.