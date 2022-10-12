المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي

ويستعرض المركز أمام زواره في المعرض مبادرة مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وهي واحدة من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي نفذتها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وأهم الحلول التقنية للإسهام في كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم مؤشر التنافسية العالمي، من خلال توحيد غرف العمليات في مكان واحد، لخدمة شرائح المجتمع كافة بسرعة استجابة للمكالمات وترحيلها للجهات المختصة، وتنسيق الجهود في معالجة الحوادث اليومية أو المتطورة وكذلك المناسبات والأحداث المهمة، ونظام آلي لتبادل المعلومات والإحصاءات.