بالصور.. أمانة الطائف تعزّز كفاءة الحركة المرورية بالذكاء الاصطناعي وتحسين البنية التحتية

وعملت الأمانة مع شركائها على تنفيذ مشاريع ناجحة في تحسين البنية التحتية، ومنها تطبيق نظم إدارة التدفق المروري وتنظيم إشارات المرور بناءً على ظروف الطريق، وجاء تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الطائف كمشروع رائد ومساعد للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الشبكة، بما يسهم المشروع في تشغيل شبكة منتظمة من مسارات الخدمة من خلال توفير عشرات الحافلات الحديثة والمجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيّأة لخدمة كافة شرائح المجتمع، ومنهم ذوو الإعاقة، وذلك عبر 9 مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم ونقاط الجذب في المدينة من خلال 184 نقطة توقف ورحلات مجدولة بمجموع مسافات تبلغ 293 كيلومترًا، ويسهم المشروع في خدمة أكثر من مليوني مستفيد سنويًّا من سكان الطائف وزائريها في رفع المستوى السلامة وخفض الازدحام وتسهيل حركة النقل داخل المدينة وتوفير خيارات نقل متعددة.