إطلاق "أكاديمية البحر الأحمر الوطنية" لتأهيل 10 آلاف سعودي وسعودية بحلول عام 2030

وعبّر المهندس "آل عبدالله" عن ثقته في قدرة الأكاديمية على رفد قطاع السياحة بكوادر سعودية مُؤهلة، ومساهمتها في إيجاد بيئة تدريبية مُحفزة تُعزّز المهارات الإبداعية والابتكارية لدى المتدربين، لتُصبح بذلك مركزًا رائدًا للتعليم والتدريب في مجال السياحة؛ مما سيُعزّز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أنّ الأكاديمية تُعدّ جزءًا من معاهد الشراكات الاستراتيجية في المملكة، التي تهدف إلى توفير برامج تدريبية عالية الجودة تُلبّي احتياجات سوق العمل المتغيرة.