بالأرقام.. حصاد خدمات "تمكين المرأة والمبادرات" بالحرم في رمضان

أصدرت وكالة "تمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية" بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، إحصائيات وأرقام الخدمات التي قُدّمت من الأول من شهر رمضان 1444هجريًّا وحتى التاسع والعشرين من الشهر الكريم.
ووفق الإحصائيات، فقد استفاد من المبادرات 273.449 مستفيدًا ومستفيدة.
وتنوعت المبادرات التي تم تقديمها بين: مبادرة "خدمتكم شرف" واستفاد منها 13215 شخصًا، ومبادرة "آيات" 1000 مستفيد، و"اعتدال ووسطية وفكر" واستفاد منها 77.692 شخصًا، و"لمسة إنسانية" 1.059 شخصًا، وغيرها من المبادرات طوال الشهر الفضيل.