بالأرقام.. حصاد خدمات "تمكين المرأة والمبادرات" بالحرم في رمضان

وتنوعت المبادرات التي تم تقديمها بين: مبادرة "خدمتكم شرف" واستفاد منها 13215 شخصًا، ومبادرة "آيات" 1000 مستفيد، و"اعتدال ووسطية وفكر" واستفاد منها 77.692 شخصًا، و"لمسة إنسانية" 1.059 شخصًا، وغيرها من المبادرات طوال الشهر الفضيل.