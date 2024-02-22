انطلاقة للاستقرار.. 4 أئمة حكموا الدولة السعودية الأولى وأسسوا كيانًا قويًّا

وفي عهد الإمام عبدالعزيز امتدت حدود الدولة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وترأس الحكم 25 عامًا استطاع خلالها أن يضم الرياض ضمن حدودها دون قتال، كما تغلب على حملات العثمانيين وحكام الأحساء والحجاز ونجران وحكام مسقط، ومضى في بناء الدولة بكل شجاعة حتى وفاته.