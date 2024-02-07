أبرزها الفقد والهدر ومحدودية الموارد.. 8 تحديات تواجه الأمن الغذائي في المملكة

وأضافت الهيئة، أن "الاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة، وتركيز استيرادها في دول محدودة، وتحديات الاستثمار الزراعي في الخارج، وعدم وجود نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ من أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي".