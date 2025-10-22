محليات

بنظام البيع على الخارطة السعدون تطرح أراضي سكني وتجاري بجوار مشروع المكعب بمزاد شمس

الثلاثاء 4 نوفمبر بموقع العقارات على طريق الملك خالد بحي الملقا
أعلنت شركة السعدون العقارية عن مزاد شمس والذي سيقام يوم الثلاثاء الساعة 3:00 عصرا بتاريخ 4/11/2025 بموقع العقارات على طريق الملك خالد بحي الملقا بمدينة الرياض

وبينت السعدون أن المزاد على أراضي بجوار مشروع المكعب بمساحات متنوعة تبدأ من 300 م2 إلى 8000 م2

وذكرت السعدون أن الأراضي سيتم تطويرها بالكامل على أحدث طراز كما هو مبين بنموذج المشروع حسب المخططات المعتمدة وسيكون سداد قيمة الأراضي المباعة على دفعات

كما أن السعدون وضعت فريق تسويقي بموقع العقارات لتمكين العملاء معاينة العقارات على الطبيعة

للاطلاع على البروشور عبر الرابط

https://alsadoun.sa/sun/

للتواصل والاستفسارات: 0555259495 – 920003852

رقم رخصة فال للمزادات 4200000006

تمت الموافقة على إقامة المزاد العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار 5160

شركة السعدون العقارية
مزاد شمس

