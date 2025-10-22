بنظام البيع على الخارطة السعدون تطرح أراضي سكني وتجاري بجوار مشروع المكعب بمزاد شمس

أعلنت شركة السعدون العقارية عن مزاد شمس والذي سيقام يوم الثلاثاء الساعة 3:00 عصرا بتاريخ 4/11/2025 بموقع العقارات على طريق الملك خالد بحي الملقا بمدينة الرياض
وبينت السعدون أن المزاد على أراضي بجوار مشروع المكعب بمساحات متنوعة تبدأ من 300 م2 إلى 8000 م2
وذكرت السعدون أن الأراضي سيتم تطويرها بالكامل على أحدث طراز كما هو مبين بنموذج المشروع حسب المخططات المعتمدة وسيكون سداد قيمة الأراضي المباعة على دفعات
كما أن السعدون وضعت فريق تسويقي بموقع العقارات لتمكين العملاء معاينة العقارات على الطبيعة
للتواصل والاستفسارات: 0555259495 – 920003852
رقم رخصة فال للمزادات 4200000006
تمت الموافقة على إقامة المزاد العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار 5160