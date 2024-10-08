جراحة دقيقة تنقذ شابًّا من "انفجار شرياني" في ساقه بمستشفى بريدة

وقرّر الفريقُ الطبي المعالج للحالة في قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى على الفور، تنويمَ المريض، وتمّ إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية والتحاليل والاستشارات اللازمة للمصاب، وتبيّن وجود انفجار في الشريان ونزيف حادّ وتجمع دموي كبير داخل العضلات؛ ممّا يشكّل خطورة على حياة المريض وسلامة الطرف السفلي الأيسر؛ حيث تمّ تقييم الحالة من قبل فريق متخصّص من جرّاحي الأوعية الدموية.