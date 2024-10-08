جراحة دقيقة تنقذ شابًّا من "انفجار شرياني" في ساقه بمستشفى بريدة

تمكّن أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بريدة المركزي، عضو تجمّع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة شابّ يبلغ من العمر 30 عامًا، كان يعاني من انفجار في الشريان المغذّي للساق اليسرى؛ حيث أُجريت عملية دقيقة استغرقت ثلاث ساعات.
وذكر تجمّع القصيم الصحي أنّ المريض راجع طوارئ المستشفى ضمن حالات إنقاذ الحياة العاجلة، وكان يشكو من تضخم في الشريان المغذّي للساق اليسرى، ناتج عن تثبيت كسر قديم بالساق باستخدام شريحة معدنية، بالإضافة إلى زيادةٍ كبيرة في حجم الساق مع ألم شديد وإعياء.
وقرّر الفريقُ الطبي المعالج للحالة في قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى على الفور، تنويمَ المريض، وتمّ إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية والتحاليل والاستشارات اللازمة للمصاب، وتبيّن وجود انفجار في الشريان ونزيف حادّ وتجمع دموي كبير داخل العضلات؛ ممّا يشكّل خطورة على حياة المريض وسلامة الطرف السفلي الأيسر؛ حيث تمّ تقييم الحالة من قبل فريق متخصّص من جرّاحي الأوعية الدموية.
وتمكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمرو محمد عبد اللطيف؛ من إجراء العملية الجراحية للمصاب تحت التخدير العام؛ لاستكشاف الجرح وإيقاف النزيف والمحافظة على التروية الدموية للساق وإزالة التجمع الدموي. وقد تكلّلت بالنجاح بعد ثلاث ساعات من العمل، وبعد الاطمئنان التام على المريض، جرى نقله إلى قسم التنويم لمراقبة حالته الصحية.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من العملية وتلاشي كافة الآثار الجانبية الطبيعية، تماثل المريض للشفاء وتحسّنت صحته بشكل جيد.