"ابن حثلين" يطلق مسابقة "جوهرة الصحراء للفرديات الأكثر شهرة"

دشن رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الاثنين، منصة راعي النظر، مطلقًا أولى مسابقاتها "جوهرة الصحراء للفرديات الأكثر شهرة".
من جانب آخر، نوّه مالك "سمارات" الحاصلة على بيرق المؤسس وسيف الملك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله- لمهرجان المؤسس الذي وصل لمكانة عالمية يفتخر بها جميع ملاك الإبل وجمهورها الغفير.
وقال مالك "سمارات": إن دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل للمهرجان هو العامل الأهم في عالمية مهرجان المؤسس وتواصل نجاحاته بشكل مستمر، بتوفيق الله عز وجل.
وأضاف: إن النادي يحقق النجاح في كل نسخة ويتطور، وينجح في التنظيم وخلق التنافس المثير في كل الأشواط، بإشراف ومتابعة من رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين.
كما ثمّن "ابن سمار" جهود نادي الإبل بقيادة الشيخ ابن حثلين، والعاملين في النادي، لكي يظهر المهرجان بهذا التنظيم الرائع الذي يخدم المشاركين ويحفز رجال الأعمال للدخول في منافساته.
وأكد "ابن سمار" جاهزية "سمارات" بطلة بيرق المؤسس للحفاظ على لقبها، وإضافة المزيد من البطولات، وخصوصًا النخبة.
وتمنى حضور كل الأسماء المنافسة مع "سمارات" في النسخة الجديدة التي نسقها ودعمها بالعديد من الفرديات، وبمبالغ مليونية؛ لنيل البطولات.
يُذكر أن الإبل الشعل شهدت منافسات مثيرة وإجراء صفقات مليونية، للتنافس على الأشواط الملكية، خلال النسخ الماضية.