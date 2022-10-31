"الجوازات" تعلن جاهزيتها لتنفيذ إجراءات إنهاء السفر إلى قطر

وأوضحت "الجوازات" أنه ابتداءً من 1 نوفمبر 2022م حتى 23 ديسمبر 2022م، سيتم عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر الشقيقة تنفيذ الإجراءات المُعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة، التي اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة (هيّا) للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة (هيّا)، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية.