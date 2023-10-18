"هيئة الاتصالات" تعقد منتدى التقنية الرقمية 2023.. لاستعراض أبرز فرص سوق البرمجيات

وشهد المنتدى في نسخته الحالية إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، من أبرزها إعلان المنتجات الحاصلة على عضوية "تقنية سعودية" والتي تمثل هوية وطنية معنية بالترويج للمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محليًّا وعالميًّا، وكذلك تحدي البرمجة بلا أكواد (Low code/no code) الهادف إلى توظيف منصات وأدوات البرمجة بلا أكواد لتطوير حلول برمجية من تطبيقات ومواقع إلكترونية لحل التحديات التقنية دون الحاجة إلى تعلم لغات برمجية، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني في نسختها الثانية، والتي تقدم لأفضل المنتجات التقنية المحلية التي ابتُكرت بالتعاون مع المستخدم النهائي.