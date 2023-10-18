"هيئة الاتصالات" تعقد منتدى التقنية الرقمية 2023.. لاستعراض أبرز فرص سوق البرمجيات

عُقدت اليوم في الرياض، أعمال منتدى التقنية الرقمية 2023 برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، تحت شعار "برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر".
ويسلط المنتدى الضوءَ على أبرز فرص سوق البرمجيات، وأثرها الإيجابي في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات، وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، واستعراض أبرز الأرقام في قطاع التقنية.. ويستعرض أرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة الذي بلغ 81 مليار ريال في عام 2022؛ فيما يتوقع أن يصل إلى 103 مليارات ريال في عام 2025.
ولفتت الهيئة إلى ارتفاع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 18 شركة، ووصول عدد الشركات المسجلة في منصة "تك" إلى أكثر من 1000 شركة تقنية، بما يتجاوز 150 منتجًا تقنيًّا محليًّا.
ونوّهت الهيئة بأن سوق البرمجيات يُعَد من الأسواق الواعدة عالميًّا بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 11%، كما أن جهودها أثمرت في رفع كفاءة المنتجات التقنية المحلية؛ مما أدى لتضمينها في التقارير العالمية كمنصة Gartner وتقرير IDC، بواقع 20 منتجًا تقنيًّا محليًّا؛ مما يعكس نضج قطاع التقنية في المملكة.
وشهد المنتدى في نسخته الحالية إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، من أبرزها إعلان المنتجات الحاصلة على عضوية "تقنية سعودية" والتي تمثل هوية وطنية معنية بالترويج للمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محليًّا وعالميًّا، وكذلك تحدي البرمجة بلا أكواد (Low code/no code) الهادف إلى توظيف منصات وأدوات البرمجة بلا أكواد لتطوير حلول برمجية من تطبيقات ومواقع إلكترونية لحل التحديات التقنية دون الحاجة إلى تعلم لغات برمجية، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني في نسختها الثانية، والتي تقدم لأفضل المنتجات التقنية المحلية التي ابتُكرت بالتعاون مع المستخدم النهائي.
يُذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد منتدى التقنية الرقمية سنويًّا بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمواكبة أحدث التطورات والمتغيرات في قطاع التقنية؛ حيث ناقش في نسخته الحالية من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية، أبرز الفرص والأدوات الممكنة لسوق البرمجيات في المملكة، عبر مناقشة المحاور الرئيسية والتي تناولت تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محليًّا وعالميًّا، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والعالميين.