"المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطلق برنامج التميز المؤسسي بشعار "لنكن متميزين"

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي برنامج التميز المؤسسي بشعار "لنكن متميزين"، بالاعتماد على النموذج الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM)، والذي يعد أشهر برامج التميز التي توفر معايير تمكن المركز من قياس وتطوير أداء خدماته وإداراته وفروعه، وفق أفضل الممارسات المتميزة التي تساعد على تقديم خدماته بشكل أفضل ترفع من مساهمته في تحقيق أهدافه البيئية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030.
وكشف المركز أثناء إطلاق البرنامج في مقره الرئيسي اليوم، عن ملامح التغيير في طريقة العمل نتيجة هذا البرنامج، وأبرزها: التركيز على فهم احتياجات عملاء المركز من المنشآت ذات الأثر البيئي، وتحسين العمليات الداخلية من أجل تعزيز الكفاءة والفاعلية، مما سينعكس إيجاباً على الأعمال الداخلية، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة ومنها تشجيع الابتكار وتحفيز الإبداع في المجال البيئي.
وأوضحت المدير التنفيذي للإستراتيجية والتميز التشغيلي “نادية العامودي”: أن التميز المؤسسي في عمل المركز يعتبر أساساً في عمل أي منظومة من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء وتقديم الخدمات باحترافية، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات المتميزة والاستجابة لاحتياجات المستفيدين يعدان أحد عناصر النجاح للرقي بمستوى الالتزام البيئي.
وأضافت أن جهود التميز المؤسسي تتمحور حول تطوير إستراتيجية فريدة تُعتبر ميزة تنافسية مستدامة، وذلك من خلال تحقيق أفضل النتائج التي تفوق توقعات المستفيدين وتلبية احتياجات القيادة. ويُركز التميز أيضًا على تطوير المهارات في الأداء والعمليات، بالإضافة إلى التحسين المستمر والابتكار.
ولفتت بأن القيمة المضافة للتميز تتمثل أيضًا في تعزيز التعاون مع الشراكات المبرمة الأمر الذي يساهم في استدامة النجاح وتحقيق النماء والرفاهية لجميع أصحاب المصلحة والمجتمع بأسره.