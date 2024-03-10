"المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطلق برنامج التميز المؤسسي بشعار "لنكن متميزين"

وكشف المركز أثناء إطلاق البرنامج في مقره الرئيسي اليوم، عن ملامح التغيير في طريقة العمل نتيجة هذا البرنامج، وأبرزها: التركيز على فهم احتياجات عملاء المركز من المنشآت ذات الأثر البيئي، وتحسين العمليات الداخلية من أجل تعزيز الكفاءة والفاعلية، مما سينعكس إيجاباً على الأعمال الداخلية، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة ومنها تشجيع الابتكار وتحفيز الإبداع في المجال البيئي.