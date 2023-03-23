قبيل الإفطار.. انقلاب تريلا في طريقها إلى جمعية خيرية شرق الليث ومصرع قائدها

وقالت مصادر لـ"سبق" إن قائد تريلا محمّلة بكراتين مياه الصحة توفي على طريق سفوح الجبال، وبالتحديد في عقبة المِرار بقرية ذهب شرقي الليث، حيث كان في طريقه إلى الجمعية الخيرية بقرية الفحو، لإيصال شحنة مياه قبل أن تتعرض مركبته للانقلاب واشتعال النيران.