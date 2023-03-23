قبيل الإفطار.. انقلاب تريلا في طريقها إلى جمعية خيرية شرق الليث ومصرع قائدها

لقي مقيم من الجنسية الباكستانية مصرعه، على طريق سفوح الجبال شرق محافظة الليث، بعد انقلاب مركبته من نوع "تريلا" قبل اشتعال النيران فيها قبيل موعد الإفطار اليوم الخميس.
وقالت مصادر لـ"سبق" إن قائد تريلا محمّلة بكراتين مياه الصحة توفي على طريق سفوح الجبال، وبالتحديد في عقبة المِرار بقرية ذهب شرقي الليث، حيث كان في طريقه إلى الجمعية الخيرية بقرية الفحو، لإيصال شحنة مياه قبل أن تتعرض مركبته للانقلاب واشتعال النيران.
وأضافت أن أسباب الحادث تتمثل في المنعطفات المفاجئة في العقبة.
وجدّد السكان وسالكو الطريق مطالبهم بإعادة تهيئة العقبة وتسويتها والحدّ من المنعطفات والمنحدرات الخطيرة التي كان من المفترض تداركها من قِبل الشركة المنفذة للطريق.