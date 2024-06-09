نقاشات لتعزيز التعاون.. "بن فرحان" يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وتركيا

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والجمهورية التركية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر "رئيس الدورة الحالية" في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع؛ أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في كافة المجالات.
حضر الاجتماعَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.