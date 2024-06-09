نقاشات لتعزيز التعاون.. "بن فرحان" يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وتركيا

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والجمهورية التركية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر "رئيس الدورة الحالية" في العاصمة القطرية الدوحة.