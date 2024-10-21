قسطرة شريانية بمستشفى الملك فهد تنهي معاناة ستيني مع انقطاع الدورة الدموية بالقدم

وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المستفيد حضر إلى قسم جراحة الأوعية الدموية، وهو يعاني آلاماً حادّة أثرت في حياته اليومية وعمله، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبيّن وجود انسدادٍ بشرايين الطرف السفلي الأيسر مع تصلُّب شرايين مزمن.