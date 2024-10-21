قسطرة شريانية بمستشفى الملك فهد تنهي معاناة ستيني مع انقطاع الدورة الدموية بالقدم

تمكَّن فريقٌ طبي متخصّص في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنهاء معاناة مقيمٍ في العقد السادس من العمر من انقطاع الدورة الدموية في الرجل اليسرى.
وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المستفيد حضر إلى قسم جراحة الأوعية الدموية، وهو يعاني آلاماً حادّة أثرت في حياته اليومية وعمله، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبيّن وجود انسدادٍ بشرايين الطرف السفلي الأيسر مع تصلُّب شرايين مزمن.
وبعد دراسة الحالة، قرّر الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية عمل قسطرة شريانية؛ تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وعادت الدورة الدموية إلى الرجل، وتحسّنت حالة المريض، وغادر المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة، ولله الحمد.