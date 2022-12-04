مساعدات "إغاثي الملك".. 92 طن سلال غذائية في مأرب و1.644 حقيبة شتوية بباكستان

وراجع العيادات 426 مستفيدا خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، منهم 58 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و22 مريضاً في عيادة الطوارئ، و 110 مستفيدين في عيادة الباطنية، و8 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 213 فرد