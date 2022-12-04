مساعدات "إغاثي الملك".. 92 طن سلال غذائية في مأرب و1.644 حقيبة شتوية بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًا و127 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.166 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
يأتي هذا فيما وزع المركز أمس 1.644 حقيبة شتوية في منطقتي سوات وشترال بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 11.508 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
على جانب أخر تواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 426 مستفيدا خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، منهم 58 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و22 مريضاً في عيادة الطوارئ، و 110 مستفيدين في عيادة الباطنية، و8 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 213 فرد
فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 15 مريضا، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 140 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.