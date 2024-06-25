"سدايا" تسخّر تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مطار المدينة.. صور

تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تسخير إمكاناتها الرقمية وخدماتها التقنية؛ لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوّار المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.
ووثّقت "واس" خلال جولتها اليوم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، جانباً من الجهود الميدانية التي يبذلها منسوبو "سدايا" من خلال كوادرها الوطنية المؤهلة المتخصّصة في مجالات الحاسب والبرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر تقنيات وأنظمة متقدمة تعمل على تيسير إنهاء إجراءات المغادرة، والوصول، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المسافرين عبر جميع نقاط الخدمة التي تعمل في المطار على مدار الساعة.
وتعمل "سدايا" في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، إضافة إلى تجهيزها بأكثر من 189 نقطة خدمة "كاونتر" في المطار مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهم في تسهيل إجراءات دخول أو خروج الحجاج والزوار والمعتمرين في جميع صالات القدوم والمغادرة الدولية، وصالات الحج في المطار، بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
كما تعمل على تشغيل وإدارة الحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية بصفتها محطات احتياطية في حال الاحتياج، إلى جانب توفير أنظمة وأجهزة احتياطية؛ لضمان استمرارية العمل، وتقديم الدعم والحلول التقنية على مدار الساعة لمحطات العمل، والحقائب المتنقلة، والأنظمة ذات العلاقة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات خروج الحجاج أو دخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة.
ووقفت "واس" على أعمال فريق الصيانة من "سدايا" أثناء مباشرتهم تنفيذ الصيانة الوقائية لغرفة البيانات، وأجهزة الشبكة، وتفقد أنظمة وأجهزة العمل في عدد من نقاط الخدمة في صالات المغادرة الدولية المخصّصة للحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.