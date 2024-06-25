"سدايا" تسخّر تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مطار المدينة.. صور

وتعمل "سدايا" في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، إضافة إلى تجهيزها بأكثر من 189 نقطة خدمة "كاونتر" في المطار مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهم في تسهيل إجراءات دخول أو خروج الحجاج والزوار والمعتمرين في جميع صالات القدوم والمغادرة الدولية، وصالات الحج في المطار، بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.