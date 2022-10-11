بالرياض.. الحوار السياسي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالوضع في اليمن وليبيا والعراق ومستجدات ملف إيران النووي ودور إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما نُوقِشت آخر تطورات الوضع في كل من أفغانستان وأوكرانيا.