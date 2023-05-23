محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بمواطن لترويجه الحشيش في العرضيات

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بمواطن لترويجه الحشيش في العرضيات
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة العرضيات

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