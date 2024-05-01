التعليم عن بُعد يواصل نجاحاته.. شاهد انتظام الدراسة عبر منصة مدرستي بالأفلاج

واصلت رسالة التعليم عن بُعد، نجاحاتها في استمرار العملية التعليمية، وأحدثت دورًا جوهريًّا في منظومة التعليم، واستكمل الطلاب دروسهم عبر منصة "مدرستي" رغم تحويل الدراسة الحضورية إلى "عن بُعد" بسبب الأحوال الجوية وتنبيهات الأرصاد.