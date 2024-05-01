التعليم عن بُعد يواصل نجاحاته.. شاهد انتظام الدراسة عبر منصة مدرستي بالأفلاج

واصلت رسالة التعليم عن بُعد، نجاحاتها في استمرار العملية التعليمية، وأحدثت دورًا جوهريًّا في منظومة التعليم، واستكمل الطلاب دروسهم عبر منصة "مدرستي" رغم تحويل الدراسة الحضورية إلى "عن بُعد" بسبب الأحوال الجوية وتنبيهات الأرصاد.
وأظهرت الصور انتظام الطلاب والطالبات في مدارس تعليم الأفلاج اليوم الأربعاء، وأداء المعلمين لدروسهم عبر منصة "مدرستي"؛ فيما تابع الإشراف التربوي استكمال رحلة التعليم عن بُعد في المدارس، وتقديم الدروس، وتفاعل الطلاب؛ مثمنًا في الوقت نفسه جهود كافة منسوبي ومنسوبات المدارس وشركاء النجاح من أولياء الأمور في حرصهم على حث أبنائهم على مواصلة التعليم.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت مساء أمس عن تحويل الدراسة الحضورية إلى تعليم عن بُعد؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب بعد تنبيهات الأرصاد.