"الاتصالات" تحصد جائزة أفضل وزارة عربية ونورة الزيد أفضل موظفة حكومية

ويأتي هذا التتويج نظير تميز الوزارة ونجاحها في بناء أسس رقمية متينة لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، واتخاذها جملة من الخطوات والإجراءات بدأت من إرساء مفاهيم التميز المؤسسي في منظومة عمل تتبنى مفاهيم الريادة والابتكار، والتي أسهمت بدورها في إحداث قفزات نوعية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما عزز تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية، حيث تحتل المملكة المركز الثالث عالميًا في نضج الحكومة الرقمية بحسب البنك الدولي والمرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين.