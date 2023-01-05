"الاتصالات" تحصد جائزة أفضل وزارة عربية ونورة الزيد أفضل موظفة حكومية

توَّجت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، وذلك بعد استيفائها معايير الجائزة الأربعة والمتمثلة في تحقيق الرؤية، والمهام الرئيسية والابتكار، إضافةً إلى الممكنات المتكاملة، والأداء المؤثر في كافة المعايير.
وعلى صعيد الجوائز الوظيفية، نالت رئيسة مجلس تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وكبير المستشارين نورة عبدالله الزيد جائزة أفضل موظفة حكومية عربية.
وأقيم حفل تكريم الفائزين، اليوم بالقاهرة بمقر جامعة الدول العربية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وتسلّم جائزة الوزارة معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.
ويأتي هذا التتويج نظير تميز الوزارة ونجاحها في بناء أسس رقمية متينة لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، واتخاذها جملة من الخطوات والإجراءات بدأت من إرساء مفاهيم التميز المؤسسي في منظومة عمل تتبنى مفاهيم الريادة والابتكار، والتي أسهمت بدورها في إحداث قفزات نوعية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما عزز تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية، حيث تحتل المملكة المركز الثالث عالميًا في نضج الحكومة الرقمية بحسب البنك الدولي والمرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين.