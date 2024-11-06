"إراث" مشاركة تُبرز الثقافة والهوية في ملتقى بيبان 2024 منتجات فاخرة تھدف لإحیاء التراث والثقافة السعودیة

تـشارك "إراث" الـعلامـة الـتجاریـة الـسعودیـة الـفاخـرة فـي مـلتقى بـیبان 2024، الـملتقى الأبـرز عـالـمیاً فـي قـطاع ریـادة الأعـمال، وتھـدف مـن خـلال مـشاركـتھا فـي الـملتقى إلـى تسـلیط الـضوء عـلى الـثقافـة والـتراث الوطني من خلال عرض عدة تشكیلات من المنتجات فاخرة.
وتـشمل الـمنتجات لـوحـات، خـدادیـات، وأثـاث عـصري، بـالإضـافـة إلـى ھـدایـا نـوعـیة مـتمیزة تـروي قـصة رحـلة عـبر الـزمـن بـین مـعالـم الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة الأثـریـة. وتـبرز ھـذه الـمنتجات لـمحات عـن أسـلوب حـیاة الأجیال السابقة. وتجسد كل قطعة من منتجات "إراث" حكایة عن الإرث الحضاري العریق للمملكة.
وتـأتـي ھـذه الـمشاركـة الـنوعـیة فـي "مـلتقى بـیبان 2024" بھـدف إثـراء الـحوار عـن إرتـباط الاجـیال بـالـتراث، ونشـر الـوعـي الـثقافـي. وتـعتزم "إراث" فـي جـناحـھا بـالـملتقى إلـى تـقدیـم تـجارب تـفاعـلیة وجـلسات حـواریـة عـن الـثقافـة الـسعودیـة الـعریـقة مـن خـلال اسـتعراض تـصمیم مـنتجات إراث" الـراقـیة والـتي تـسھم فـي تـعزیـز الـھویـة السعودیة.
وفـي ھـذا السـیاق قـالـت الأستاذة بدور الظبي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إراث : "سـعداء بـالـمشاركـة فـي ھـذا الـملتقى الـعالـمي والـذي یھـدف الـى تـمكین الـبیئة الـریـادیـة فـي الـمملكة. ونـطمح عـبر ھـذا الـملتقى إلـى تـعزیـز الـوعـي الـثقافـي بـین رواد الأعـمال المحـلیین والـدولـیین. مـع حـرصـنا فـي "إراث" عـلى تـصنیع وتـصمیم مـنتجات ذات طـابـع عـصري تـلبى تـطلعات زوار الـمملكة. والانـفتاح عـلى الأسـواق الـعالـمیة عـبر منتجات سعودیة فاخرة ومعاصرة تبرز الإرث السعودي الحضاري العریق".. وقـد وجـدت مـنتجات "إراث" خـلال الـنصف الأخـیر مـن الـعام الـحالـي إقـبال كـبیر مـن فـئات مـختلفة مـن المجتمع السعودي عبر الموقع الإلكتروني: www.erath.sa