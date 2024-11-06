"إراث" مشاركة تُبرز الثقافة والهوية في ملتقى بيبان 2024 منتجات فاخرة تھدف لإحیاء التراث والثقافة السعودیة

وتـشمل الـمنتجات لـوحـات، خـدادیـات، وأثـاث عـصري، بـالإضـافـة إلـى ھـدایـا نـوعـیة مـتمیزة تـروي قـصة رحـلة عـبر الـزمـن بـین مـعالـم الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة الأثـریـة. وتـبرز ھـذه الـمنتجات لـمحات عـن أسـلوب حـیاة الأجیال السابقة. وتجسد كل قطعة من منتجات "إراث" حكایة عن الإرث الحضاري العریق للمملكة.