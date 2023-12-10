الرياض تستضيف قمة "ميتاجيت" الدولية في سبتمبر 2024

تنعقد القمة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة "VRARA"، والتي تعتبر إحدى أهم المنظمات الدولية التي تعزّز التعاون بين الشركات المبتكرة والأفراد في مجالَي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، و"مجلس أزياء الميتافيرس - MFC" الذي يعتبر منظمة مستقلّة تعزّز صناعة الأزياء داخل الميتافيرس، ويعتمد على الإبداع والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى "المجلس العالمي للميتافيرس - WMC" الذي يعمل على تعزيز التعاون لخلق عوالم نوعية مدمجة، وتحقيق أقصى الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية.