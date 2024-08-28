"أدير العقارية" تتألق في مزاد "إكليل" بتحقيق مبيعات تجاوزت 175 مليون ريال خلال 90 دقيقة

شهدت العاصمة الرياض اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2028م، نجاح مزاد "إكليل" الذي نظمته "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري بالمملكة، وتم فيه بيع مجموعة مميزة من الأراضي السكنية والتجارية، بالإضافة إلى عمارة سكنية نموذجية، بقيمة إجمالية بلغت 175,596,063 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي).
وشهد المزاد الذي أقيم في قاعة الفريدة بالرياض، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال الذين أبدوا اهتمامًا بالفرص الاستثمارية المتميزة التي يوفرها "إكليل". وقد ساهم التنظيم الاحترافي والدقة في إدارة المزاد من قبل "أدير العقارية" في خلق أجواء تنافسية مثيرة بين الحضور، أدت إلى تحقيق أرقام مبيعات متميزة.
ويُعد "إكليل" إضافة نوعية لسوق العقارات في العاصمة الرياض، حيث يوفر مزيجًا فريدًا من الوحدات السكنية والتجارية التي تلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين، تتمتع جميعها بموقع استراتيجي في حيي الملك عبدالله والسليمانية الراقيين، على مقربة من الدائري الشرقي وطريق خريص، مما يوفر سهولة الوصول إلى أهم معالم المدينة، والعديد من المرافق الخدمية والصحية والتعليمية والترفيهية.
من جانبه، أشار سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، إلى أن نجاح مزاد "إكليل" يؤكد مكانة شركة أدير الرائدة في السوق العقاري السعودي، وقدرتها على تنظيم وإدارة أهم المزادات بنجاح منقطع النظير، وجذب المستثمرين إلى الفرص العقارية الواعدة. كما يعكس هذا النجاح الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في "أدير العقارية" وفي المشاريع التي تطرحها.