"أدير العقارية" تتألق في مزاد "إكليل" بتحقيق مبيعات تجاوزت 175 مليون ريال خلال 90 دقيقة

وشهد المزاد الذي أقيم في قاعة الفريدة بالرياض، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال الذين أبدوا اهتمامًا بالفرص الاستثمارية المتميزة التي يوفرها "إكليل". وقد ساهم التنظيم الاحترافي والدقة في إدارة المزاد من قبل "أدير العقارية" في خلق أجواء تنافسية مثيرة بين الحضور، أدت إلى تحقيق أرقام مبيعات متميزة.