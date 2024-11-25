سحبٌ على جنوب جدة وهطولاتٌ متوقعة خلال الساعات المُقبلة

يُذكر أن المشاعر المقدّسة وعموم الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة تتأثر بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الرُكامية وهطول الأمطار بين الحين والآخر.