سحبٌ على جنوب جدة وهطولاتٌ متوقعة خلال الساعات المُقبلة

نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، صورة لرادار الطقس بخصوص وجود السحب على محافظة جدة.
وأوضح المركز، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن السحب موجودة في الوقت الحالي على جنوب محافظة جدة.
وأصدر المركز إنذاراً بخصوص أمطارٍ خفيفة على جدة مع رياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعديّة، وتنتهي الحالة في الساعة 11:00 مساء اليوم.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية تشير إلى حالة من التقلبات الجوية بمنطقة مكة المكرّمة ومحافظاتها.
يُذكر أن المشاعر المقدّسة وعموم الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة تتأثر بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الرُكامية وهطول الأمطار بين الحين والآخر.